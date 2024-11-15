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Алсу рассказала, как отметила развод с Яном Абрамовым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Алсу призналась, что отпраздновала развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака походом в караоке.

Алсу рассказала, как отметила развод с Яном Абрамовым
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В шоу "ШБ-шоу" на MusicBox артистка призналась, что у неё не было желания как-то менять причёску или стиль в одежде, так как она довольна своим внешним видом. При этом исполнительница раскрыла, что стригла волосы после рождения детей.

Зато после оглашения вердикта судьи о расторжении многолетнего брака Алсу вместе с подругами отправилась в караоке.

"После развода я пошла в караоке, мы отмечали там. Пела песню Любочки Успенской "К единственному, нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке! Потом были путешествия. Шопинга не было, он уже не радует", — заявила певица.

Алсу и Ян Абрамов развелись на фоне измен мужчины. Исполнительница намекала об его интимной связи с блогершей Анастасией Решетовой.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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