Андрей Макаревич* рассказал, скучает ли он по России

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) во время одного из своих концертов рассказал, скучает ли он по России. Видео опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

В разговоре со слушателями артист раскрыл, что испытывает чувство тоски, думая о родине, в частности, о природе.

"Вы знаете, я скучаю, если по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга. В Израиле природа чудесная, но совершенно другая", — заявил музыкант.

Однако по Москве он не скучает, так как, по его словам, там не осталось ничего из того, что он в своё время любил. По этой причине музыкант заверил, что у него нет желания возвращаться на родину.

Андрей Макаревич проживает в Израиле вместе со своей женой Эйнат Кляйн и их общим сыном. В сентябре 2023 года он закрыл статус индивидуального предпринимателя, который использовал на территории РФ последние 23 года.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999).



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