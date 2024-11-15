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Анна Семенович рассказала, как ей удалось отрастить шикарные волосы

0:42
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович похвасталась шикарной шевелюрой.

Анна Семенович рассказала, как ей удалось отрастить шикарные волосы
Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman

Анна Семенович опубликовала в социальных сетях видео, на котором она демонстрирует толстые косы цвета блонд.

Она отметила, что из неё получится отличная снегурочка. Певица заявила, что самостоятельно отрастила себе такие волосы с помощью чуда шампуня.

"Я отрастила. Могучая сила шампунь", — объяснила на кадрах знаменитость.

Ранее певица Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом. Артистка заявила, что возлюбленный покорил её своей дерзостью и напором.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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