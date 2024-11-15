Блогер Стас Ай как Просто пошутил над расстрелом Романовых и нарвался на критику

Блогер Стас Ай как Просто поплатился за то, что поиронизировал над расстрелом царской семьи.
Блогер Стас Ай как Просто отпустил шутку о расправе над семьёй Романовых. В программе Соловьев Live он заявил, что "большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом".
Руководитель телеканала "Спас" и представители патриотического сообщества назвали остроту "людоедской" и вычеркнули телеведущего "из числа людей".
Фрагмент шоу Стас Live распространился в Сети. В нём блогер рассказывает о вере жены Николая II в магов и пророков из-за болезни сына.
За шутки про убитого наследника российского престола Станислава Васильева (настоящее имя блогера) автор Telegram-канала "Сыны Монархии" назвал "моральным уродом".
Расстре́л ца́рской семьи́ (последнего российского императора Николая II и его семьи) был осуществлён в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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