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Юрий Лоза высказался об установке в Воронеже памятника Джону Леннону

1:07
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что в российской глубинке установили памятник участнику группы The Beatles Джону Леннону.

Юрий Лоза высказался об установке в Воронеже памятника Джону Леннону
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Юрий Лоза не прошёл мимо сообщения о том, что в Воронеже во дворе нового жилого комплекса появился памятник легендарному музыканту Джону Леннону. Звезда сидит на лавочке, а его окружают жилые многоэтажки. Каждый житель и гость Воронежа теперь может подсесть к Леннону.

"Памятник знаменитому битлу — дело хорошее, но почему он оказался во дворе российского жилищного комплекса? Насколько мне известно, Джон никогда в Воронеже не был и вообще никак с этим местом не связан", — поделился своими мыслями Лоза с подписчиками в личном Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" предположил, что жители жилого комплекса не назвали бы имя Леннона, если бы им предложили выбирать кандидатуру для установки памятника.

Юрий Лоза считает, что какой-то заядлый битломан стал инициатором появления в Воронеже памятника Леннону.

Уточнения

«Представь себе: Джон Леннон» (англ. Imagine: John Lennon) — документальный фильм о музыканте Джоне Ленноне, выпущенный 7 октября 1988 года, к 48-летию Леннона.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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