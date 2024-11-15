Блогер Саша Стоун рассказал, почему боится сам знакомиться с девушками

Блогер Саша Стоун объяснил, почему сам не рискует подходить знакомиться с девушками.
Саша Стоун ответил на вопрос, почему мужчины страшатся первыми проявлять инициативу при знакомстве с понравившимися им представительницами прекрасного пола.
Звезда Интернета признался, что сам относится к данной категории робких мужчин.
Он отметил, что часто девушки бросают своих парней, после чего те долго восстанавливаются.
По мнению телеведущего и спортсмена, тонкая душевная организация мужчин проявляется в том, что они испытывают проблемы с доверием после неудачных отношений.
Ранее певец Юркисс после расставания с Люсей Чеботиной рассказал о своём идеале женщины.
Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.
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