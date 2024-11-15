Виктория Лопырёва позирует с дорогостоящим помолвочным кольцом: кто может быть избранником модели

Модель Виктория Лопырёва опубликовала в своём личном блоге помолвочное кольцо с бриллиантом, стоимость которого сопоставима со стоимостью московской квартиры. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предположила, что избранником телеведущей может быть её бывший супруг.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Инна Алексеева считает, что рядом с Викторией находится человек, которого она хорошо знает. С её бывшим возлюбленным они часто ссорились по разным причинам, что вызывало у Лопырёвой беспокойство.

Эзотерик отмечает, что избранник Виктории — человек закрытый, но она испытывает к нему сильные чувства. Она предполагает, что модель могла снова сойтись со своим бывшим супругом Игорем Булатовым, от которого родила единственного сына.

"Отношения будут замечательными, стабильными, успешными, страстными, богатыми и счастливыми. Даже если это будут прошлые отношения с мужем, то оба партнёра пересмотрят свои жизненные приоритеты, задумаются и начнут с чистого листа", — заключает Алексеева.

Если же это новый партнёр, то роман всё равно будет серьёзным и длительным.

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Уточнения

Викто́рия Петро́вна Лопырёва (род. 26 июля 1983, Ростов-на-Дону, СССР ) — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года.



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