Ольга Бузова заявила, что в 2025 году выйдет замуж и станет матерью

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова рассказала о своих грандиозных планах на следующий год в сфере личной жизни.
Ольга Бузова сообщила, что на 2025 год она запланировала для себя стать женой и матерью. Поющая ведущая твёрдо решила в следующем году выйти замуж и родить ребёнка.
Знаменитость объяснила, что из-за рождения малыша возьмёт вынужденную творческую паузу и и будет некоторое время сидеть с ребёнком. В 2026 году звезда намерена уже с триумфом вернуться на сцену с грандиозным сольным концертом.
Мама Ольги Бузова заявила, что её дочь может родить наследника от основателя Telegram Павла Дурова.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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