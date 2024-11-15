Директор Пугачёвой высказалась о концертах певицы в России

Директор народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в беседе с "Фонтанкой" назвала не соответствующими действительности слухи о возможных концертах певицы в России.
Недавно в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что два концерта Аллы Пугачёвой не состоятся в России. По данным канала, певица опасается возможного слива видео с её выступлений, а также испытывает нехватку музыкантов в своей команде.
Как утверждается, Алла Пугачёва согласилась выступить в России за €200 тысяч (около 21 миллиона рублей). В её райдер входили перелёт бизнес-классом, охрана и передвижение на автомобилях бизнес-класса. Однако, как утверждается, в первом случае от выступления отказалась сама артистка, а во втором — заказчик.
Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время она вместе с детьми и супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) проживает на Кипре.
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А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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