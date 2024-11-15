Алёна Жигалова обозлилась на рэпера Natan на фоне интрижек с Лерчек и Бьянкой: пусть прекратит врать!

Журналистка и участница реалити-шоу "Звёзды в джунглях" Алёна Жигалова обвинила рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) во лжи. Она считает, что мужчина поступил неправильно, заведя на проекте сразу две интрижки, чем выставил свою жену в нелепом свете.

По мнению Жигаловой, Natan должен был публично объявить о расставании со своей супругой, с которой прожил в браке 12 лет. Однако он решил дождаться, пока ситуация станет достоянием общественности, тем самым унизив свою возлюбленную.

В беседе с Telegram-каналом "Звездач" Алёна Жигалова подчеркнула, что устала от постоянного вранья артиста. Она утверждает, что он постоянно поддерживал связь с женой, но скрывал истинные обстоятельства. В результате Анастасии Швецовой пришлось выдумать историю о расставании якобы за месяц до отъезда Natan на проект, чтобы не выглядеть глупо в глазах общественности.

"Я понимаю, что сейчас буду разоблачительницей, но меня раздражает его враньё. Пусть он прекратит это!" — заявила журналистка.

Рэпер Natan сначала признавался в симпатии к блогерше Лерчек (Валерия Чекалина), с которой был пойман за поцелуями. Позже его внимание переключилось на певицу Бьянку.

Уточнения

Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр.



Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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