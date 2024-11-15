Ведущая Первого канала раскрыла, кем хотела быть в детстве: брутальные желания

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева в своём интервью журналу Hello! рассказала, что в детстве она мечтала стать министром обороны.

С ранних лет у неё были довольно смелые желания: например, она хотела летать в космос или стать пожарным.

"Если бы мама видела меня балериной, это точно не осуществилось бы. Я всегда была очень самостоятельной, и мнение родителей меня не сильно волновало. Мои мечты сбылись: я охраняю новостные рубежи, поэтому в какой-то степени имею отношение к обороне", — отметила ведущая программы "Время".

Екатерина Андреева подчеркнула, что в её работе важно сохранять спокойствие. По её словам, зритель не должен понять, что происходит за кадром. Помимо этого, необходимы поставленный голос, грамотная речь, широта кругозора и внешность.

Недавно бывшая коллега Андреевой Арина Шарапова призналась, что рыдала, когда ведущую на время убрали из телеэфира по необъяснимым причинам.

Уточнения

Екатери́на Серге́евна Андре́ева (род. 27 ноября 1961 или 1965, Москва) — российская телеведущая информационной программы «Время» на «ОРТ/Первом канале» с 1997 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.