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Ведущая Первого канала раскрыла, кем хотела быть в детстве: брутальные желания

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева в своём интервью журналу Hello! рассказала, что в детстве она мечтала стать министром обороны.

С ранних лет у неё были довольно смелые желания: например, она хотела летать в космос или стать пожарным.

"Если бы мама видела меня балериной, это точно не осуществилось бы. Я всегда была очень самостоятельной, и мнение родителей меня не сильно волновало. Мои мечты сбылись: я охраняю новостные рубежи, поэтому в какой-то степени имею отношение к обороне", — отметила ведущая программы "Время".

Екатерина Андреева подчеркнула, что в её работе важно сохранять спокойствие. По её словам, зритель не должен понять, что происходит за кадром. Помимо этого, необходимы поставленный голос, грамотная речь, широта кругозора и внешность.

Недавно бывшая коллега Андреевой Арина Шарапова призналась, что рыдала, когда ведущую на время убрали из телеэфира по необъяснимым причинам.

 

Уточнения

Екатери́на Серге́евна Андре́ева (род. 27 ноября 1961 или 1965, Москва) — российская телеведущая информационной программы «Время» на «ОРТ/Первом канале» с 1997 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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