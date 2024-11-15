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Внучка Маслякова заняла роль ведущей юмористического шоу на ТНТ

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Таисия Маслякова, внучка легендарного телеведущего Александра Маслякова, приняла участие в новом юмористическом шоу "Лига Городов" на телеканале ТНТ. Анонс этого выпуска был опубликован на странице "Международного союза КВН" в социальной сети "ВКонтакте".

В рамках программы Таисия провела увлекательные беседы с участниками и судьями. Для съемок она выбрала классический образ — белый топ и серый пиджак, который дополнила ярко-красной помадой.

Таисия родилась в 2006 году в семье Александра Маслякова-младшего и журналистки Ангелины Мармеладовой. Она уже не в первый раз выступает в роли ведущей — ранее она вела "детское КВН". Сейчас Таисия учится в МГИМО на факультете управления и политики.

Комментаторы, оставившие свои отзывы под анонсом выпуска, отметили профессионализм и талант девушки, подчеркнув, что она выступает на сцене "не хуже своего отца".

Александр Масляков-старший, известный ведущий КВН, ушел из жизни 8 сентября в Москве на 83-м году жизни. В последние годы он почти не появлялся на телевидении из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного раком лёгких.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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