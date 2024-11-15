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Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд в беседе с телеведущей Яной Чуриковой признался, что его задели слова композитора Константина Меладзе, сказанные в одной из передач.

Фридлянд напомнил, что братья Меладзе создавали свои первые хиты в его квартире, так как в то время Константин жил у него. Позднее они начали официальное сотрудничество. Однако композитор назвал замечательными лишь "два года" их совместной работы.

"То есть время с 1989 года, когда я покупал им носки в кемеровском магазине "Синтетика", по 1998-й — превратилось у него в два года. Это было неприятно", — возмутился продюсер.

Фридлянд назвал Константина Меладзе "непростым человеком", с которым постоянно происходят изменения.

Изначально Меладзе-старший отрицал любую возможность стать публичным человеком, но после выступления в "Олимпийском" стал относиться к этому более терпимо. Также на него сильно повлияло участие в "Фабрике звёзд".

 

 

Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер; заслуженный деятель искусств Украины (2012).
 

Евгений Иосифович Фридлянд (род. 21 июня 1967, Кемерово, РСФСР) — советский и российский музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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