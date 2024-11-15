Кейт Миддлтон вышла на связь после обвинений в обмане на фоне болезни

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон наконец-то нарушила своё молчание после того, как в западных СМИ появились обвинения в том, что она скрыла свой настоящий диагноз. Однако, вместо того чтобы комментировать эти теории заговора, она решила поздравить короля Карла III с днём рождения.

В своём блоге Кейт Миддлтон опубликовала сообщение, в котором обратилась к свёкру в честь его 76-летия. Монарх Великобритании, как и она сама, в этом году перенёс онкологическое заболевание.

"Желаю Его Величеству счастливого дня рождения!" — написала Кейт.

Поклонники поддержали её поздравление, но отметили, что ожидали услышать и объяснение, связанное с заявлением иностранной журналистки. Женщина обвинила королевскую семью и супругу принца Уильяма во лжи — якобы они преувеличили болезнь принцессы. Сторонники "теорий заговоров" считают, что они сделали это намеренно из-за очерненной репутации монархов или же из-за проблем в браке с Уильямом.

Представители королевской семьи слухи о сокрытии диагноза Кейт никак не комментируют.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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