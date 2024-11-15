Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь

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Модель и блогерша Мария Погребняк в интервью проекту "Молодые родители" рассказала, как обидные, но справедливые слова её бывшего супруга, футболиста Павла Погребняка, побудили её изменить свою жизнь.

После рождения третьего сына между ними состоялся откровенный разговор о будущем их отношений. Они уже вели профилактические беседы, чтобы избежать развода, но в тот момент Павел прямо заявил, что им больше не о чем говорить, так как она полностью посвящает себя воспитанию детей и уходу за домом.

Мария Погребняк не скрывает, что действительно посвящала себя воспитанию наследников и ведению домашнего хозяйства. Она благодарна бывшему возлюбленному за откровенность, которая стала для неё толчком к саморазвитию.

"Если бы этого разговора не было, я бы сейчас была обычной домохозяйкой. Но дети растут, уходят из семьи, а ты остаёшься одна, как старая мебель", — пояснила модель.

В сентябре прошлого года Мария Погребняк и Павел Погребняк развелись. Год спустя она вышла замуж во второй раз и родила четвёртого сына.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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