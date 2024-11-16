Люк Бессон похвалил звезду Comedy Woman Елену Борщёву

Режиссёра Люка Бессона впечатлил голос юмористки Елены Борщёвой.
Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва задала вопрос режиссёру фильма "Пятый элемент".
Люк Бессон обратил внимание на тембр голоса Борщёвой, которая в беседе с выдающимся кинодеятелем представилась как актриса и стендап-комик.
"Твой голос великолепен для кино!" — сделал комплимент Борщёвой Люк Бессон.
Звезда осталась в восторге от похвалы знаменитого кинорежиссёра.
"Так что жду предложений, в том числе на озвучку!" — написала Елена под видео своей беседы с Бессоном в "Инстаграме"*.
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Люк Поль Морис Бессон (фр. Luc Paul Maurice Besson; род. 18 марта 1959) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и писатель.
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