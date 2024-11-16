Актриса Саша Бортич показала очаровательного сына Александра

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич показала, как отдыхает с маленьким сыном.

Фото: https://www.instagram.com/bortich by Инстаграм Саши Бортич is licensed under public doman

Звезда фильма "Холоп" Саша Бортич опубликовала в "Инстаграме"* фото с очаровательным сыном Александром. Мама и сынок запечатлены у живописной горной реки.

"Просто остановились по дороге. Не могла же я себе эти карточки оставить. Всё для вас", — написала актриса под снимками.

Подписчики осыпали звезду кино комплиментами.

"Саша, сын так похож на вас! Прям как две капли воды!"; "Обожаю эту актрису. Цветочек няшный её сыночек"; "Какие милые", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Сын Саши Бортич родился летом 2020 года от предпринимателя Евгения Савельева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



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