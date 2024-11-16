Актриса Саша Бортич показала очаровательного сына Александра

Актриса Саша Бортич показала, как отдыхает с маленьким сыном.
Звезда фильма "Холоп" Саша Бортич опубликовала в "Инстаграме"* фото с очаровательным сыном Александром. Мама и сынок запечатлены у живописной горной реки.
"Просто остановились по дороге. Не могла же я себе эти карточки оставить. Всё для вас", — написала актриса под снимками.
Подписчики осыпали звезду кино комплиментами.
"Саша, сын так похож на вас! Прям как две капли воды!";
"Обожаю эту актрису. Цветочек няшный её сыночек";
"Какие милые", — писали фолловеры под постом знаменитости.
Сын Саши Бортич родился летом 2020 года от предпринимателя Евгения Савельева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.
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