Андрей Разин заявил, что это он проклял пресс-секретаря певца Шамана

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Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, что пресс-секретарь певца Шамана умер в сорокалетнем возрасте, так как посмел на него нападать.

Фото: https://vk.com/andreyrazinlm by ВК-аккаунт Андрея Разина is licensed under public doman

Андрей Разин продолжает настаивать на том, что его проклятия работает. Он уверен, что все, кто про него плохо отзываются, отправляются на тот свет.

В качестве доказательства он привёл пример с пресс-секретарём Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана), который скончался от сердечного приступа в возрасте 40 лет.

Разин припомнил Антону Коробкову-Землянскому, как он обвинил его в смерти Юрия Шатунова в шоу Андрея Малахова.

"В 49 лет умереть от проблем с сердцем с нашей медициной невозможно. Очевидно, что все эти суды и нервотрепки доконали, просто убили Шатунова", – говорил Коробков-Землянский.

Разин призвал Малахова перестать убивать людей, выплачивая им деньги, чтобы они обвиняли продюсера "Ласкового мая".

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы «Ласковый май».



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