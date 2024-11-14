Актёр Максим Стоянов рассказал, как работал в поте лица на стройке

Актёр Максим Стоянов рассказал о своих тяжёлых заработках на стройке до актёрской карьеры.
Максим Стоянов, который исполнил роль в фильме "Пришелец" поведал, как тяжело ему приходилось зарабатывать на хлеб, когда он приехал покорять Москву.
Артист признался, что плохо учился в школе, поэтому после окончания 9 класса отучился в строительном техникуме. В Москве он устроился на стройку.
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"И два года своей молодости буквально залил в бетон — пахал день и ночь", — цитирует слова Стоянова "Вечерняя Москва".
После этого ему удалось получить актёрскую профессию, а после этого началась его работа в кино.
Стоянов рассказал, что картину "Пришелец" они с режиссёром Иваном Сосниным снимали на Урале в особенном доме, построенном из мусора. Он подчеркнул, что их фильм получился про идею, а не про материальные блага.
Иван Соснин — сценарист, режиссер и директор компании Red Pepper Film.
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