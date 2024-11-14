Актёр Максим Стоянов рассказал, как работал в поте лица на стройке

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Актёр Максим Стоянов рассказал о своих тяжёлых заработках на стройке до актёрской карьеры.

Фото: https://vk.com/maxim_stoyanov_group by ВК-аккаунт Максима Стоянова is licensed under public doman

Максим Стоянов, который исполнил роль в фильме "Пришелец" поведал, как тяжело ему приходилось зарабатывать на хлеб, когда он приехал покорять Москву.

Артист признался, что плохо учился в школе, поэтому после окончания 9 класса отучился в строительном техникуме. В Москве он устроился на стройку.

Ранее актёр Михаил Тройник объяснил, как выбирает себе роли в кино.

"И два года своей молодости буквально залил в бетон — пахал день и ночь", — цитирует слова Стоянова "Вечерняя Москва".

После этого ему удалось получить актёрскую профессию, а после этого началась его работа в кино.

Стоянов рассказал, что картину "Пришелец" они с режиссёром Иваном Сосниным снимали на Урале в особенном доме, построенном из мусора. Он подчеркнул, что их фильм получился про идею, а не про материальные блага.

Уточнения

Иван Соснин — сценарист, режиссер и директор компании Red Pepper Film.



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