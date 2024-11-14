Буйнов заявил, что Милявской вышла победительницей, пройдя огонь, воду и медные трубы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов сердечно поздравил певицу Лолиту Милявскую с 61-летием.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman

Александр Буйнов опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Лолитой Милявской, которой 14 ноября исполнилось 61 год.

"Лолита Милявская…, Лолита и просто любимая Лолка, с Днюхой, моя хорошая!" — написал под фотографией певец.

Исполнитель хита "Пустой бамбук" отметил, что Милявская прошла огонь, воду и медные трубы, но при этом вышла победительницей. Он похвалил её за красоту, хулиганский характер, чистую душу и открытое сердце.

"Будь здорова, будь счастлива и помни — мы тебя любим", — заявил артист.

Ранее Милявская пожаловалась на агрессивно настроенных активистов, которые едва не сорвали её концерт в Ярославле.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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