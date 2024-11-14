Блогер Анастасия Костенко заявила, что ФНС нагло ворует у неё деньги без предупреждения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пожаловалась на работу Федеральной налоговой службы.

Фото: https://vk.com/nastusha_kostenko by ВК-аккаунт Анастасии Костенко is licensed under public doman

Мать четверых детей Анастасия Костенко недовольна тем, как действует ФНС. Она подчеркнула, что никогда не прибегала к государственной поддержке, кроме получения материнского капитала после рождения сына Ярослава.

"Но молчать, когда ФНС игнорирует важные документы, подло и нагло ворует деньги без предупреждения, я не собираюсь", — выразила своё возмущение супруга спортсмена в социальных сетях.

СМИ сообщали, что у Анастасии Костенко заблокировали 1,6 млн рублей из-за долга перед налоговыми органами.

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Уточнения

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.



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