Блогер Анастасия Костенко заявила, что ФНС нагло ворует у неё деньги без предупреждения

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пожаловалась на работу Федеральной налоговой службы.
Мать четверых детей Анастасия Костенко недовольна тем, как действует ФНС. Она подчеркнула, что никогда не прибегала к государственной поддержке, кроме получения материнского капитала после рождения сына Ярослава.
"Но молчать, когда ФНС игнорирует важные документы, подло и нагло ворует деньги без предупреждения, я не собираюсь", — выразила своё возмущение супруга спортсмена в социальных сетях.
СМИ сообщали, что у Анастасии Костенко заблокировали 1,6 млн рублей из-за долга перед налоговыми органами.
Ранее адвокат Андрей Алёшкин объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство.
Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
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