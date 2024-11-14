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Прохор Шаляпин подыскал для актёра Славы Копейкина достойную женщину

0:59
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин занялся воспитанием преемника. Певец пообещал звезде сериала "Слово пацана" Славу Копейкина свести с нужной женщиной.

Прохор Шаляпин подыскал для актёра Славы Копейкина достойную женщину
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото со Славой Копейкиным, известным по роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"С молодым и перспективным актёром из "Слова пацана" Славой Копейкиным, которого я обещаю познакомить с Ларисой Копенкиной", — написал под снимком выпускник "Фабрики звёзд".

Лариса Копенкина — бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина, которая, по слухам, помогла начинающему певцу построить карьеру в шоу-бизнесе.

Подписчики похвалили желание Шаляпина поддержать юное дарование.

"Надо пристраивать пацана, правильно", — писали фолловеры под постом Прохора.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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