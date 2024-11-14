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Вероника Степанова прокомментировала перебранку Киркорова с Настей Ивлеевой

0:48
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова высказалась о публичном конфликте Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой из-за "голой вечеринки".

Вероника Степанова прокомментировала перебранку Киркорова с Настей Ивлеевой
Фото: https://t.me/s/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Скандально известный психолог, отличающаяся резкими суждениями, не прошла мимо перебранки Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой.

Она опубликовала в личном Telegram-канале фото с "голой вечеринки", на котором запечатлён Филипп Киркоров и Настя Ивлеева в полупрозрачных нарядах.

"Не ссорьтесь, люди православные", — написала под кадрами Степанова.

Ранее Настя Ивлеева отреагировала на слова Киркорова о том, что она даже не извинилась перед ним за "голую вечеринку", так как певец пострадал от неё больше всех. В ответ на это блогер предложила Киркорову серёжки в виде крыс.

Уточнения

Вероника Степанова Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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