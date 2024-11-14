Вероника Степанова прокомментировала перебранку Киркорова с Настей Ивлеевой

Психолог Вероника Степанова высказалась о публичном конфликте Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой из-за "голой вечеринки".
Скандально известный психолог, отличающаяся резкими суждениями, не прошла мимо перебранки Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой.
Она опубликовала в личном Telegram-канале фото с "голой вечеринки", на котором запечатлён Филипп Киркоров и Настя Ивлеева в полупрозрачных нарядах.
"Не ссорьтесь, люди православные", — написала под кадрами Степанова.
Ранее Настя Ивлеева отреагировала на слова Киркорова о том, что она даже не извинилась перед ним за "голую вечеринку", так как певец пострадал от неё больше всех. В ответ на это блогер предложила Киркорову серёжки в виде крыс.
Вероника Степанова Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.
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