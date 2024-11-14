Мария Погребняк рассказала о своей войне с управляющей компанией

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на работу управляющей компании в своём доме.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Ставшая мамой в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала, что испытывает трудности, когда спускает коляску с ребёнком на прогулку по лестнице. Женщина давно добивается того, чтобы на лестнице установили пандус, однако её просьбы остаются без ответа.

Знаменитость призналась, что уже не знает, как бороться с ситуацией.

"Я таскаю коляску с охранником с первых дней после родов. В какой-то момент мне казалось, что я упаду вместе с коляской, потому что было ужасно больно!" — выразила возмущение звезда Интернета в личном Telegram-канале.

Мария объяснила, что однажды ребёнок чуть не выпал из коляски из-за отсутствия пандуса. Она отметила, что уже окончательно измотана неудобством.

Недовольна Погребняк и тем, что стены дома, которому всего 6 лет, находятся "в отвратительном состоянии".

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба «ЦСКА» и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.



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