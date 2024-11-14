Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шубы, которые остаются вне моды в 2025 году
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты

Мария Погребняк рассказала о своей войне с управляющей компанией

1:02
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на работу управляющей компании в своём доме.

Мария Погребняк рассказала о своей войне с управляющей компанией
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Ставшая мамой в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала, что испытывает трудности, когда спускает коляску с ребёнком на прогулку по лестнице. Женщина давно добивается того, чтобы на лестнице установили пандус, однако её просьбы остаются без ответа.

Знаменитость призналась, что уже не знает, как бороться с ситуацией.

"Я таскаю коляску с охранником с первых дней после родов. В какой-то момент мне казалось, что я упаду вместе с коляской, потому что было ужасно больно!" — выразила возмущение звезда Интернета в личном Telegram-канале.

Мария объяснила, что однажды ребёнок чуть не выпал из коляски из-за отсутствия пандуса. Она отметила, что уже окончательно измотана неудобством.

Недовольна Погребняк и тем, что стены дома, которому всего 6 лет, находятся "в отвратительном состоянии".

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба «ЦСКА» и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты
Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса
Черчесов перевел свое отчество как Приветович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.