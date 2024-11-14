Шахназаров заявил, что Путин пообещал ему разобраться с замедлением YouTube

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Карен Шахназаров рассказал, как Владимир Путин отреагировал на его жалобы по поводу замедления YouTube.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Во время встречи в Кремле с президентом РФ директор "Мосфильма" Карен Шахназаров высказал Путину своё мнение о том, что замедление медиахостинга YouTube в настоящее время нецелесообразно. Он отметил, что пока страна не имеет достойной альтернативы.

Владимир Путин подчеркнул, что на платформе встречаются "всякие пакости", Шахназаров объяснил лидеру РФ, что заинтересованные в просмотре "пакостей" легко обходят все блокировки.

В ущербе, по словам режиссёра, остаются простые граждане, желающие смотреть фильмы.

В ответ на это Путин пообещал "посмотреть и разобраться".

Уточнения

Каре́н Гео́ргиевич Шахназа́ров (род. 8 июля 1952, Краснодар, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2002), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации.



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