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Аврора Киба закатила истерику в Лондоне, пожалев, что не вышла замуж за Лепса

0:59
Шоу-бизнес

18-летняя избранница певца Григория Лепса рассказала, как непросто ей стало жить после переезда в Лондон.

Аврора Киба закатила истерику в Лондоне, пожалев, что не вышла замуж за Лепса
Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman

Аврора Киба записала видео в "Инстаграме"* с забавной озвучкой о том, что она не намерена больше копать картошку, так как ей аплодировал весь Париж.

Она пожалела о том, что не осталась в Москве учиться в МГИМО

"Выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в Кофемании", — перечислила девушка упущенные возможности.

Аврора призналась, что у неё случилась истерика, после которой она вынуждена добираться на Метро в очень маленькую квартиру, арендованную за огромные деньги.

Она пожаловалась на то, что ей приходится стирать, готовить, убирать только за то, что она живёт в Лондоне.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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