Депутата Милонова возмутило то, что певец Шаман засовывает микрофон в штаны

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.

Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Милонов выдвинул ряд претензий к поведению исполнителя хита "Я русский". Он не одобрил тягу артиста к обтягивающей одежде из кожи.

"Манера артиста засовывать микрофон себе в штаны, скандальные заявления по поводу нижнего белья и склонность к ношению обтягивающего кожаного костюмчика, к сожалению, создают опасные нравственные двусмысленности", — цитирует слова представителя Государственной Думы "Осторожно Media".

Не понравилось Милонову и то, что певец после своего развода делал "радостные публикации".

Депутат признал, что технические песни Дронова сделаны качественно. Милонов отметил, что Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и Фёдор Шаляпин не позволяли себе такого поведения в публичной сфере.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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