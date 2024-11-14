Антонио Бандерас специально для зрителей РФ рассказал о съемках Приключений Паддингтона

Антонио Бандерас и Оливия Колман поделились впечатлениями от съемок в продолжении мультфильма "Приключений Паддингтона".
64-летний Антонио Бандерас специально для ВК и российских зрителей рассказал об участии в создании новой части "Приключений Паддингтона", показа которого стартует 28 ноября в отечественном кинопрокате.
Антонио Бандерас исполнил роль отрицательного героя — капитана Хантера Кэбота. Он отметил, что ему пришлась по душе данная роль, так как хорошие парни всегда "плосковаты".
"Злодей может развиваться разными способами. В "Приключениях Паддингтона-3" это даже удивительно. В какой-то момент зритель может подумать, что мой герой действительно злодей. Но в конце концов благодаря Паддингтону он приходит в себя", — объяснил артист.
Бандерас отметил, что медвежонок Паддингтон помогает отрицательному персонажу иначе взглянуть на жизнь.
Хосе́ Анто́нио Доми́нгес Банде́ра (исп. José Antonio Domínguez Bandera; род. 10 августа 1960, Малага, Андалусия), известный в профессиональном плане как Анто́нио Банде́рас (исп. Antonio Banderas) — испанский актёр кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссёр.
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