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Стали известны баснословные гонорары Никиты Кологривого за рекламу

0:52
Шоу-бизнес

Назван прайс-лист звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого за рекламные контракты.

Стали известны баснословные гонорары Никиты Кологривого за рекламу
Фото: https://t.me/s/nik_kologrivyy by Телеграм-канал Никиты Кологривого is licensed under public doman

Telegram-канал Baza рассекретил гонорары за рекламу Никиты Кологривого. Эпатажный артист просит 12 миллионов рублей за съёмку в рекламе.

Артист выдвинул ряд требований к потенциальным заказчиками рекламы. Он предписал учитывать его тип кожи для выбора косметических средств для нанесения грима. Если съёмки проводятся при минусовой температуре, то артисту нужно предоставить тёплую одежду и термобелье.

Площадка должна быть оборудована помещением с кроватью, туалетом, душем. Отдельным пунктом прописано, что Кологривый не летает на "Суперджете".

В Сети шутят, что кусается не только Кологривый, но и цены на рекламу с его участием.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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