Молодую жену Петросяна возмутили цены в театральном буфете

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Евгений Петросяна Татьяна Брухнова шокирована расценками в буфете театра.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото из театрального буфета. На снимке запечатлены спиртные напитки. Заядлая театралка обратила внимание на то, что за 0,2 мл "Лансон" брют в буфете просят 6000 рублей.

"Цены в буфете", — написала под кадрами Татьяна и сопроводила текст удивлёнными смайликами.

Брухунова рассказала, что посетила спектакль "Дядюшкин сон" театра Владимира Маяковского.

Ранее супруга Евгения Петросяна показала редкий предмет интерьера питерской квартиры.



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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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