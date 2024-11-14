Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты

Певец Сергей Лазарев опубликовал кадры с празднования 10-летия сына Никиты.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев разместил в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён он с сыном Никитой, дочкой Аней и другими родственниками.

"Никите уже 10 лет! Отметили день рождения сынули. Мой первенец, мой очень долгожданный сын, моя безусловная любовь. как же ты быстро растёшь", — написал под фотографиями артист.

Певец показал также кадры, на которых его наследник запечатлён ещё совсем маленьким. Он пожелал Никите выбрать свой путь в жизни и идти по нему уверенно и без страха.

Лазарев позвал на праздник аниматора в костюме капитана Джека Воробья. Заодно с днём рождения он поздравил и свою маму

"Скорпионы рулят", — отметил звезда.

Ранее юморист Максим Галкин** показал дочку Лизу и сына Гарри.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.



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