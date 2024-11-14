Регина Тодоренко рассказала, как чуть не погибла в кратере вулкана

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что поговорка "родилась в рубашке" — это о ней. В начале карьеры она могла погибнуть, и только чудом спаслась.

Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, PDM

Дело в том, что Тодоренко чуть не погибла в "проклятом" вулкане во время работы в трэвел-шоу "Орел и решка". Их съёмочная группа оказалась возле извергающегося вулкана Синабунг на острове Суматра.

Сначала ничего не предвещало опасности, но группа подошла слишком близко к кратеру, и спустя некоторое время из него вырвался столб огня и дыма. Журналисты чудом избежали гибели.

"Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято", — рассказала блогер.

Позже им сообщили, что недавно в этих местах произошло отравление газом, в результате которого погибло 17 человек. Поэтому ходить туда не рекомендуется.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа.



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