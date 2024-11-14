Стало известно имя самого сексуального лысого мужчины

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Уильям второй год подряд назван самым сексуальным лысым мужчиной. Его новый образ покорил поклонниц, которые отдали ему предпочтение в рейтинге PR-агентства Reboot Online.

Фото: flickr.com by Пол Таунли, PDM

Старший сын Карла III опередил американских звёзд такого уровня, как Дуэйн Джонсон и Вин Дизель, а также знаменитого футболиста Тьерри Анри. При выборе учитывались золотое сечение лица, рост, улыбка и блеск головы.

Неясно, как блеск лысины повлиял на результат, но будущий король Великобритании набрал почти идеальное количество баллов.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.





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