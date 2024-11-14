Александр Петров рассказал, почему так поспешно женился. Всё дело в предсказании

Брак принёс Александру Петрову внутреннюю гармонию, которой он раньше не знал. Актёр откровенно рассказал о причине поспешного похода в ЗАГС.

Фото: YouTube канал News of Stars by Скриншот видео YouTube канала News of Stars, PDM

Как оказалось, Александр с нетерпением ждал судьбоносную встречу, мистически предсказанную им самим в собственных стихах.

"До того, как я встретил Вику, я писал какие-то стихи (и это реальная история) о том, что "я встречу тебя летом, ты будешь легко одета". Мы еще не были знакомы даже. Как раз то лето, когда мы встретились, оно уже подходило к концу. Я уже даже думал: где она? Неделя осталась до конца лета. Как это возможно? Как ни странно, это произошло", — рассказал Петров.

И когда, наконец, произошло знакомство с Викторией, Александр поспешил узаконить своё счастье.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино.



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