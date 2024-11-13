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Водонаева нецензурно оценила самого сексуального мужчину по версии журнала People

0:50
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева отреагировала на новость о том, что самым сексульным мужчиной уходящего года был признан актёр Джон Красински.

Водонаева нецензурно оценила самого сексуального мужчину по версии журнала People
Фото: https://t.me/Avodonaeva by Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фото артиста Джона Красински, которого журнал People объявил самым сексуальным мужчиной 2024 года.

Звезда телестройки нецензурно прокомментировала выбор редакции. Потом Водонаева присмотрелась к актёру и немного поменяла своё мнение.

"Ладно, согласна, он очень обаятельный и секси. Но неужели самый?" — написала знаменитость в личном микроблоге.

Ранее Алёна Водонаева признавалась, что считает актёра Никиту Кологривого очень харизматичным и привлекательным мужчиной.

Уточнения

Джон Бёрк Красински (англ. John Burke Krasinski, /krəˈzɪnski/; род. 20 октября 1979 года) — американский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен по роли Джима Халперта в псевдодокументальном ситкоме «Офис» (2005—2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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