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Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку

Настя Ивлеева ответила на нападки Филиппа Киркорова из-за голой вечеринки

0:49
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на претензии Филиппа Киркорова, который заявил, что ждал от неё извинений после голой вечеринки.

Настя Ивлеева ответила на нападки Филиппа Киркорова из-за голой вечеринки
Фото: https://t.me/s/ivleeva360 by Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева не прошла мимо интервью короля российской эстрады Олегу Майами.

Блогер опубликовала в своём Telegram-канале рекламу необычных серёг в виде крысы. Автор поста предлагал подарить данное украшение нужному коллеге.

"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?" — написала под постом Ивлеева, вспомнив настоящую фамилию Филиппа Киркорова.

Киркоров заявлял, что больше всех пострадал от посещения "голой вечеринки". Народный артист России объяснил, что моментально ушёл с непотребного мероприятия, назвав сборище Содомом.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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