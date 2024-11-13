Настя Ивлеева ответила на нападки Филиппа Киркорова из-за голой вечеринки

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на претензии Филиппа Киркорова, который заявил, что ждал от неё извинений после голой вечеринки.
Настя Ивлеева не прошла мимо интервью короля российской эстрады Олегу Майами.
Блогер опубликовала в своём Telegram-канале рекламу необычных серёг в виде крысы. Автор поста предлагал подарить данное украшение нужному коллеге.
"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?" — написала под постом Ивлеева, вспомнив настоящую фамилию Филиппа Киркорова.
Киркоров заявлял, что больше всех пострадал от посещения "голой вечеринки". Народный артист России объяснил, что моментально ушёл с непотребного мероприятия, назвав сборище Содомом.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.
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