Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку

Филипп Киркоров возмущён тем, что так и не дождался извинений от блогера Насти Ивлеевой, которая втянула его в "голую вечеринку".
Киркоров заявил, что больше всех пострадал за то, что появился на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Он заверил, что пробыл там не больше 5 минут, однако поплатился за это с лихвой.
"Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огрёб за всю эту историю, никто не огрёб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел", — рассказал король российской эстрады в беседе с Олегом Майами.
Певец объяснил, что как только увидел происходящий на вечеринке "Содом", подарил Ивлеевой цветы и поспешил уйти с сомнительного мероприятия.
Ранее Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег по шоу-бизнесу после "голой вечеринки".
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».
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