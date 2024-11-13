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Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку

0:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров возмущён тем, что так и не дождался извинений от блогера Насти Ивлеевой, которая втянула его в "голую вечеринку".

Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Киркоров заявил, что больше всех пострадал за то, что появился на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Он заверил, что пробыл там не больше 5 минут, однако поплатился за это с лихвой.

"Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огрёб за всю эту историю, никто не огрёб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел", — рассказал король российской эстрады в беседе с Олегом Майами.

Певец объяснил, что как только увидел происходящий на вечеринке "Содом", подарил Ивлеевой цветы и поспешил уйти с сомнительного мероприятия. 

Ранее Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег по шоу-бизнесу после "голой вечеринки".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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