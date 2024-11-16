Леру Кудрявцеву восхитил лавандовый блогер Николай Василенко

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё восхищение позитивному блогеру Николаю Василенко, которого называют "лавандовым рафом".
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором блогер Николай Василенко снова дарит подписчикам лучики добра.
"Николай Анатольевич, конечно, чудо — чудное и диво — дивное. За ним интересно наблюдать, ибо я в своей жизни таких людей не встречала", — написала звезда ТВ ы личном микроблоге.
Она отметила, что звезда Интернета успевает по утрам и кофе попить, и поухаживать за цветами, и почитать стихи Александра Блока.
"Гуччи, пчёлки, пижамы, тапочки, посуда, дуб-бук, все бренды, пилотки, Эрме, пледики, шарфики. Ну прелесть же", — написала телеведущая под кадрами.
Кудрявцева пришла к выводу, что при такой жизни понятна причина лучезарных улыбок предпринимателя.
Ранее сообщалась, кто такой Николай Василенко и какой бизнес помог ему стать успешным.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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