Леру Кудрявцеву восхитил лавандовый блогер Николай Василенко

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё восхищение позитивному блогеру Николаю Василенко, которого называют "лавандовым рафом".

Фото: https://vk.com/nikolay__vasilenko by ВК-аккаунт Николая Василенко is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором блогер Николай Василенко снова дарит подписчикам лучики добра.

"Николай Анатольевич, конечно, чудо — чудное и диво — дивное. За ним интересно наблюдать, ибо я в своей жизни таких людей не встречала", — написала звезда ТВ ы личном микроблоге.

Она отметила, что звезда Интернета успевает по утрам и кофе попить, и поухаживать за цветами, и почитать стихи Александра Блока.

"Гуччи, пчёлки, пижамы, тапочки, посуда, дуб-бук, все бренды, пилотки, Эрме, пледики, шарфики. Ну прелесть же", — написала телеведущая под кадрами.

Кудрявцева пришла к выводу, что при такой жизни понятна причина лучезарных улыбок предпринимателя.

Ранее сообщалась, кто такой Николай Василенко и какой бизнес помог ему стать успешным.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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