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Леонид Агутин поздравил с юбилеем своего друга Томаса Нэвергрина

1:06
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин обратился к соратнику по творчеству певцу Томасу Нэвергрину в день рождения певца.

Леонид Агутин поздравил с юбилеем своего друга Томаса Нэвергрина
Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman

Леонид Агутин, песни которого сейчас заполнили все социальные сети, опубликовал в "Инстаграме"* фото и видео с другом и партнёром по творчеству, датчанином Томасом Нэвергрином.

"Томас, дорогой, сегодня у тебя юбилей — 55! Оставайся всегда таким молодым. Пусть та картина, которая стареет вместо тебя где-то в чулане, продолжает это делать бесконечно. Мира, здоровья и творческих прорывов тебе!" — написал под кадрами Агутин.

В 2012 году Агутин выпустил совместный видеоклип с Томасом Нэвергрина "Ай-ай-ай". Данная музыкальная композиция стала лауреатом конкурса "Песня года".

Сейчас российские блогеры активно снимают видео под песни Агутина и Нэвергрина. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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