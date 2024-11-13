Агата Муцениеце объяснила, что ей снесло башню рядом с Прилучным

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, что потеряла голову рядом с актёром Павлом Прилучным.

Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Агата Муцениеце объяснила, что никогда не мечтала о замужестве, однако, когда у неё завязались отношения с Прилучным, по её признанию, у неё "снесло башню".

Актриса, по её словам, отказалась в браке со звездой сериала "Мажор" от работы, родственников, друзей и всех своих заветных стремлений.

"У меня ничего больше не было, кроме этого человека. Мне было вообще не важно ни мнение родителей, подруг, друзей. Вообще не было ничего в этом мире, кроме этого человека", — поделилась своей историей звезда сериала "Закрытая школа" в подкасте Red Flag.

Знаменитость отметила, что рядом с Прилучным была готова на любые жертвы.

Ранее Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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