Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные яичные котлеты: простой рецепт с необычными ингредиентами
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг
Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен

Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой

0:53
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова объяснила, что думает по поводу поведения рэпера Натана на шоу "Звёзды в джунглях".

Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова рассказала, что она как ведущая шоу обязана относиться ко всему, что происходит на проекте, нейтрально.

Звезда "Дома-2" призналась, что иногда она как человек не может сдерживать свои эмоции из-за поведения некоторых участников шоу. Она подчеркнула, что реалити-шоу подразумевает то, что люди будут вести себя как в жизни.

"Поначалу многим удается играть роли, но со временем маски всегда слетают! То, что вы видите на экранах, — это наглядный пример, как не стоит делать, чтобы не разрушить все то, что ты строишь годами", — поделилась своим мнение Бузова.

Ранее рэпер Натан прокомментировал свои поцелуи с певицей Бьянкой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
Зимние щи по рецепту из прошлого: польза и уникальный вкус
Еда и рецепты
Зимние щи по рецепту из прошлого: польза и уникальный вкус Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг
Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен
Учёные обнаружили нейтринный туман, который мешает поиску тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.