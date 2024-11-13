Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова объяснила, что думает по поводу поведения рэпера Натана на шоу "Звёзды в джунглях".

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова рассказала, что она как ведущая шоу обязана относиться ко всему, что происходит на проекте, нейтрально.

Звезда "Дома-2" призналась, что иногда она как человек не может сдерживать свои эмоции из-за поведения некоторых участников шоу. Она подчеркнула, что реалити-шоу подразумевает то, что люди будут вести себя как в жизни.

"Поначалу многим удается играть роли, но со временем маски всегда слетают! То, что вы видите на экранах, — это наглядный пример, как не стоит делать, чтобы не разрушить все то, что ты строишь годами", — поделилась своим мнение Бузова.

Ранее рэпер Натан прокомментировал свои поцелуи с певицей Бьянкой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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