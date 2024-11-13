Адвокат объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство

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Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин рассказал, отразиться ли официальное банкротство на уголовном деле Елены Блиновской.

Фото: https://t.me/my_dreamon by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman

Андрей Алёшкин объяснил, что банкротство Елены Блиновской никак не повлияет на ход уголовного дела против королевы марафонов.

"Будет реализация имущества через аукцион, будет назначен конкурсный управляющий, который будет заниматься фактически её жизнью", — пояснил юрист в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт рассказал, что Блиновская после продажи своего имущества будет обязана погасить все свои долги перед ФНС, так как в первую очередь гасятся государственные долги.

Даже после погашения всех задолженностей Блиновскую не избавят от уголовного преследования.

"Не все статьи, которые ей вменены (дробление бизнеса,

уход от уплаты налогов, соответственно), — это те самостоятельные статьи, которые не прекращаются путём, если человек оплачивает налоговую нагрузку, то есть полностью погашает", — рассказал специалист.

Адвокат отметил, что выплата долгов существенно смягчит её наказание.

"Возможно, будет условное наказание, если к моменту вынесения итогового судебного решения будет принято решение, что она полностью погасила долги", — выразил своё мнение эксперт.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.



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