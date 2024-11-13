Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач назвала признаки сильного дефицита железа
Агата Муцениеце объяснила, что ей снесло башню рядом с Прилучным
Скрываем синяки под глазами лайфхаком из ТикТока, для которого не нужно ничего покупать специально
Почему каменщики не доделали самый большой обелиск Древнего Египта
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Настоящий рецепт макарон с сыром по-американски: что делает его особенным
Почему компания SPP из Словакии подписала контракт на закупку газа у Азербайджана
В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском
Формируется список туроператоров для безвизовых поездок в Китай

Адвокат объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство

1:24
Шоу-бизнес

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин рассказал, отразиться ли официальное банкротство на уголовном деле Елены Блиновской.

Адвокат объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство
Фото: https://t.me/my_dreamon by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman

Андрей Алёшкин объяснил, что банкротство Елены Блиновской никак не повлияет на ход уголовного дела против королевы марафонов.

"Будет реализация имущества через аукцион, будет назначен конкурсный управляющий, который будет заниматься фактически её жизнью", — пояснил юрист в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт рассказал, что Блиновская после продажи своего имущества будет обязана погасить все свои долги перед ФНС, так как в первую очередь гасятся государственные долги.

Даже после погашения всех задолженностей Блиновскую не избавят от уголовного преследования.

"Не все статьи, которые ей вменены (дробление бизнеса,
уход от уплаты налогов, соответственно), — это те самостоятельные статьи, которые не прекращаются путём, если человек оплачивает налоговую нагрузку, то есть полностью погашает", — рассказал специалист.

Адвокат отметил, что выплата долгов существенно смягчит её наказание.

"Возможно, будет условное наказание, если к моменту вынесения итогового судебного решения будет принято решение, что она полностью погасила долги", — выразил своё мнение эксперт.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском
Формируется список туроператоров для безвизовых поездок в Китай
Как сделать песочное тесто рассыпчатым
Как зонировать кухню и жилую зону в квартире-студии: 4 главных правила
Как ухаживать за сиренью и какие сорта выбрать для идеального цветника
Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Эти кардиоупражнения помогут быстро прийти в хорошую форму
Адвокат объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство
Инсульт после визита к стоматологу. Уникальный случай или...
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.