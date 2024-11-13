После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.
Юркисс после расставания с исполнительницей хита "Монако" Люсей Чеботиной порассуждал о девушке своей мечты.
Он объяснил, что называет банальные вещи, однако они для него очень важны.
Артист подчеркнул, что девушка в первую очередь должна быть верной. Он рассказал, что, по его мнению, подразумевает понятие "настоящая женщина".
"Это и женственность, и порядочность, и искренность. Банальные вещи, но это самое главное!" — поделился своими мыслями певец.
Юркисс объяснял ранее, что в настоящее время их с Люсей Чеботиной связывает только совместное творчество.
Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.
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