Михаил Ширвиндт рассказал о мошенниках, которые пытались его обмануть

Телеведущий Михаил Ширвиндт поведал, как ему удалось "раскусить" телефонных мошенников.
Экс-ведущий "Дог-шоу" продолжает выводить на чистую воду аферистов, пытающихся обманным путём добраться до сбережений граждан.
Ширвиндт рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники "Сбербанка", однако он с первых же секунд разговора понял, что его пытаются обмануть телефонные мошенники. Он назвал действия обманщиков "эталонной разводкой".
"Объявляют, что это Сбер, а менеджер у них ВТБ. У них уже берега поплыли. Что-то не так в датском королевстве", — сказал сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»
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