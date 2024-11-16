Михаил Ширвиндт рассказал о мошенниках, которые пытались его обмануть

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт поведал, как ему удалось "раскусить" телефонных мошенников.

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Экс-ведущий "Дог-шоу" продолжает выводить на чистую воду аферистов, пытающихся обманным путём добраться до сбережений граждан.

Ширвиндт рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники "Сбербанка", однако он с первых же секунд разговора понял, что его пытаются обмануть телефонные мошенники. Он назвал действия обманщиков "эталонной разводкой".

"Объявляют, что это Сбер, а менеджер у них ВТБ. У них уже берега поплыли. Что-то не так в датском королевстве", — сказал сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака»

