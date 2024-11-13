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Ксения Бородина обратилась к Ольге Орловой в день её рождения

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила Ольгу Орлову в день её рождения.

Ксения Бородина обратилась к Ольге Орловой в день её рождения
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с коллегой по шоу "Дом-2" Ольгой Орловой, которой исполнилось 47 лет.

Подруги с возлюбленными вместе отметили знаменательный день, путешествуя по Италии.

Бородина призналась, что Орлова научила её мудрости и терпению.

"Ты жизнерадостная, умная, интересная, красивая невероятно", — написала под кадрами телеведущая.

Ксения Бородина посетовала на то, что поздно познакомилась с экс-участницей группы "Блестящие".

Уточнения

О́льга Орло́ва: Орлова, Ольга Юрьевна (при рождении Носова; род. 1977) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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