Мама обвиняемого в насилии Арми Хаммера подарила ему процедуру стерилизации

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родительница актёра Арми Хаммера, которого обвиняют в сексуальном насилии, подарила ему на день рождения вазэктомию.

Фото: https://www.instagram.com/armiehammer by Инстаграм Арми Хаммера is licensed under public doman

Мама Арми Хаммера, которого подозревают в совершении тяжких преступлений, решила, что её сыну нужно пройти процедуру стерилизации.

Мать актёра преподнесла Хаммеру своеобразный презент на 38-летие наследника.

"Я звоню Арми и спрашиваю: "Что ты хочешь на день рождения в этом году?" Он отвечает: "Не знаю, деньги, наверное". И я сказала: "Отлично, тогда я подарю тебе вазэктомию"", — заявила мать артиста в одном из интервью.

Вазэктоми́я — это операция, при которой удаляется фрагмент семявыносящих протоков у мужчин. Иностранные СМИ предполагают, что Хаммер уже воспользовался необычным подарком матери.

Уточнения

Арма́нд Ду́глас Ха́ммер (англ. Armand Douglas Hammer; род. 28 августа 1986, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный ролями близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть».



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