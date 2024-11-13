Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях
Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая
Новый налог на малолитражки: что ждет владельцев авто до 100 л.с
Аккумуляторный гигант CATL из Китая готов построить завод в США, если Трамп откроет двери
У молодых людей инфаркт случается по трём основным причинам
Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре
Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году
Учёные развенчали миф о влиянии долгой учёбы на мозг
Неизвестные виды капусты, которые преобразят ваш огород

Григорий Лепс поделился фотографией времён своей юности

0:59
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс объяснил, какой совет дал бы себе 20-летнему.

Григорий Лепс поделился фотографией времён своей юности
Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фото времён своей юности. На снимке запечатлён парень в армейской форме.

62-летний певец объяснил, что хотел бы обратиться к себе 20-летнему с советом успеть сделать некоторые вещи в жизни, так как люди многое не успевают сделать.

Исполнитель хита "Рюмка водки" рассказал, что у него есть ритуал в городе Сочи, он объезжает всех родственников на кладбище. Мама певца порекомендовала сыну общаться с живыми, так как мёртвые уже не могут отвечать на вопросы.

"Успеть поговорить, успеть улыбнуться, успеть сделать доброе дело", — рассказал народный артист России в интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зимние щи по рецепту из прошлого: польза и уникальный вкус
Еда и рецепты
Зимние щи по рецепту из прошлого: польза и уникальный вкус Аудио 
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре
Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году
Неизвестные виды капусты, которые преобразят ваш огород
Учёные развенчали миф о влиянии долгой учёбы на мозг
Григорий Лепс поделился фотографией времён своей юности
7 причин, почему масло опунции нужно включить в уход за кожей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты
Почему побелку деревьев в саду надо проводить именно осенью, а не весной
США обратились к ЕС по поводу поставок СПГ. И намекнули на проблемы
Эксперты рассказали, в каких сферах на Ямале больше всего зарабатывают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.