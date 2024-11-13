Григорий Лепс поделился фотографией времён своей юности

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Певец Григорий Лепс объяснил, какой совет дал бы себе 20-летнему.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фото времён своей юности. На снимке запечатлён парень в армейской форме.

62-летний певец объяснил, что хотел бы обратиться к себе 20-летнему с советом успеть сделать некоторые вещи в жизни, так как люди многое не успевают сделать.

Исполнитель хита "Рюмка водки" рассказал, что у него есть ритуал в городе Сочи, он объезжает всех родственников на кладбище. Мама певца порекомендовала сыну общаться с живыми, так как мёртвые уже не могут отвечать на вопросы.

"Успеть поговорить, успеть улыбнуться, успеть сделать доброе дело", — рассказал народный артист России в интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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