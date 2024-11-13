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Юморист Максим Галкин* показал дочку Лизу и сына Гарри

1:01
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* поделился снимком своих очаровательных детей из семейного архива.

Юморист Максим Галкин* показал дочку Лизу и сына Гарри
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkin by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором его общие дети с певицей Аллой Пугачёвой запечатлены ещё маленькими.

Лиза и Гарри сфотографированы у новогодней ёлки. На девочке — пышное белое платье, а на мальчике — элегантный костюм с бабочкой.

"Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут", — написал под фото артист.

Подписчики принялись осыпать комплиментами звёздное семейство.

"Красивые чудесные дети у замечательных родителей";

"Какой генофонд! Какие чудесные дети";

"А теперь такие взрослые, красивые, так похожи на своих родителей!" — писали фолловеры под постом Галкина*.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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