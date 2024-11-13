Шоумен Максим Галкин* поделился снимком своих очаровательных детей из семейного архива.
Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором его общие дети с певицей Аллой Пугачёвой запечатлены ещё маленькими.
Лиза и Гарри сфотографированы у новогодней ёлки. На девочке — пышное белое платье, а на мальчике — элегантный костюм с бабочкой.
"Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут", — написал под фото артист.
Подписчики принялись осыпать комплиментами звёздное семейство.
"Красивые чудесные дети у замечательных родителей";
"Какой генофонд! Какие чудесные дети";
"А теперь такие взрослые, красивые, так похожи на своих родителей!" — писали фолловеры под постом Галкина*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.