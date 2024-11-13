Тимоти Шаламе признался, что его не брали на роли из-за внешности

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда американского кинематографа Тимоти Шаламе вспомнил времена, когда получал отказы на кастингах фильмов.

Фото: https://www.instagram.com/timatishalame1 by Инстаграм Тимати Шаламе is licensed under public doman

Тимоти Шаламе сейчас является одним из самых самых востребованных американских киноактёров. Так дело обстояло не всегда.

Ранее актёр Михаил Тройник объяснил, как выбирает себе роли в кино.

Как сообщает newia.ru, был период, когда Шаламе получал отказ за отказом. В киноиндустрии его не рады были видеть из-за внешности.

Артист поведал, что кинодеятелям не нравилось его астеническое телосложение.

Тимоти отличается выраженной худобой, однако он сумел найти свой стиль и добился ошеломительного успеха.

Мюзикл "Вонка" с его участием стал рекордсменом кассовых сборов по всему миру.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский и французский актёр.



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