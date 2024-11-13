Королеву марафонов Елену Блиновскую официально объявили банкротом

Блогер Елена Блиновская, обвинённая в уклонении от уплаты налогов, признана банкротом.
Елену Блиновскую официально объявили банкротом
Как сообщает Telegram-канал SHOT, задолженность пере Федеральной налоговой службой у Блиновской составила более одного миллиарда рублей.
Представители королевы марафонов заявили о планах блогера выплатить долги до конца 2024 года. В счёт уплаты пойдёт сумма, вырученная от продажи особняка Блиновской. Стоимость недвижимости оценивается в 600 млн рублей.
Ранее маркетолог Антон Хоменок объяснил, какие нечестные методы применяют некоторые коучи, чтобы заработать деньги на своей аудитории.
Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.