Королеву марафонов Елену Блиновскую официально объявили банкротом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Елена Блиновская, обвинённая в уклонении от уплаты налогов, признана банкротом.

Фото: https://t.me/s/Blinovskaya by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman

Елену Блиновскую официально объявили банкротом

Как сообщает Telegram-канал SHOT, задолженность пере Федеральной налоговой службой у Блиновской составила более одного миллиарда рублей.

Представители королевы марафонов заявили о планах блогера выплатить долги до конца 2024 года. В счёт уплаты пойдёт сумма, вырученная от продажи особняка Блиновской. Стоимость недвижимости оценивается в 600 млн рублей.

Ранее маркетолог Антон Хоменок объяснил, какие нечестные методы применяют некоторые коучи, чтобы заработать деньги на своей аудитории.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.



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